가수 이찬원과 방송인 전현무가 중국의 한 호수를 보고 "대박이다"라며 감탄한다.1일 방송되는 JTBC 예능 '톡파원 25시'에서는 대한외국인 1호 샘 해밍턴이 게스트로 출연해 중국 칭하이부터 라스베이거스까지 이어지는 특별한 랜선 여행을 함께 떠난다.먼저 고원지대 대자연의 웅장함을 품은 중국 칭하이로 향한 톡파원은 시닝의 일월산에서 겨울왕국에 들어선 듯한 아름다운 설경을 마주한다. 이어 티베트의 기도 깃발 타르초로 둘러싸인 하이라이트 스팟 상서풍마를 찾아 형형색색의 깃발이 만들어내는 신비로운 분위기를 담아내며 눈길을 사로잡는다.중국의 우유니 사막으로 불리는 차카염호도 찾아간다. 거울처럼 하늘을 온전히 비춰내는 호수의 장관에 출연진들은 "진짜 우유니 사막 같다", "낭만 있다"며 감탄을 쏟아낸다. 또 2011년 세계 최대 야외 소금 조각군으로 인증받은 새하얀 소금 조형물이 등장하자 이찬원은 "이게 다 소금으로 만든 거냐, 대박이다"라며 놀라워한다. 전현무 역시 "나트륨 랜드 같다"며 눈을 떼지 못했다고.그런가 하면 미국 라스베이거스에서 200달러로 즐기는 가성비 여행도 공개된다. 미국 톡파원은 고대 이집트 유적 도시 룩소르를 테마로 한 이색 호텔을 방문해 호기심을 자극한다. 호텔은 약 34m 높이의 거대한 스핑크스를 비롯해 이집트풍 조각상과 벽화를 갖고 있어 마치 룩소르 신전을 그대로 옮겨온 듯한 느낌을 자아낸다.또 톡파원은 식사를 위해 5성급 호텔에 자리한 라스베이거스 3대 뷔페 중 한 곳으로 이동해 모두를 놀라게 한다. 출연진들은 "200달러를 한 번에 쓰겠다는 거냐"며 의아한 반응을 보이고 톡파원은 이곳에서 돼지 어깨살, 대게찜 등 세계 각국의 음식을 맛보며 의문을 더욱 키운다.'톡파원 25시'는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr