사진=텐아시아DB

사진=화면 캡처

사진=화면 캡처

배우 이준이 올해 여러 방면에서 활약하며 뚜렷한 존재감을 보여주고 있다. 앞서 그는 8월 한 웹 예능에서 "카페 지점장이면 월급이 1000만 원 정도 되지 않느냐"는 발언해 시청자들에게 "돈 개념이 없다"는 거센 비판을 받았다. 이에 관해 이준은 10월 "아르바이트 경험이 많아 방송 중 무심코 나온 말"이라고 해명했다.이준은 2025년 한 해 동안 뮤지컬, 공영방송 MC, 리얼 버라이어티, 유튜브 예능 등 모든 영역에서 활약하며 다층적인 매력을 증명했다. 특히 장르를 넘나드는 활약으로 시청자들과의 접점을 넓히며 뛰어난 능력을 선보여 '만능 올라운더'로서 입지를 더욱 확고히 했다.KBS2 '1박 2일 시즌4'에서 고정 멤버로 활약하고 있는 이준은 특유의 솔직함과 순수한 리액션, 뛰어난 관찰력을 앞세워 팀 분위기를 밝게 이끌었다. 그는 멤버들 간의 자연스러운 케미를 만들어내는 역할을 톡톡히 해냈고, 특히 매 회차 유쾌한 입담과 함께 진정성 있는 태도로 시청자들의 호응을 꾸준히 얻고 있다.유튜브 대표 예능 '워크맨 시즌 3'의 새 MC로 합류한 그는 첫 에피소드부터 강도 높은 아르바이트 체험에 도전하며 리얼한 매력을 보여줬다. 이후에도 그는 직설적이면서도 재치 있는 질문, 빠른 적응력, 상황을 유머로 전환하는 센스 등으로 "이준의 예능감이 유튜브에서도 통한다"는 호평을 얻으며 영향력을 확장했다.또한 이준은 신개념 경쟁 예능인 E채널 '세트포유'에서 '세트기획 TF팀' 팀장으로 출연해 먹방과 네고 미션을 동시에 수행하며 새로운 모습을 보여주고 있다. 그는 메뉴판 조합을 분석하며 전략적 선택을 주도하는가 하면, 팀원들과의 유머 섞인 티키타카로 시청자들의 큰 웃음을 선사하며 다음 에피소드에 대한 기대를 높이기도.KBS1 '2025 퀴즈 온 코리아'의 진행자로 발탁되며 공영 방송 MC로서 새로운 면모를 보이기도 했다. 참가자들의 긴장을 풀어주는 센스 있는 질문과 이해를 돕는 깔끔한 설명, 돌발 상황도 유머로 풀어내는 순발력 등이 돋보였으며, 특히 외국인 출연자와의 문화적 소통을 유연하게 이끌며 진행자로서 안정감도 입증했다.이준은 뮤지컬 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'에서 '히노 마오리'에게 특별한 추억을 선물하고 싶어 하는 주인공 '가미야 도루' 역을 맡아 풋풋한 감성과 애틋한 로맨스도 선보였다. 첫 뮤지컬임에도 불구하고 연기와 노래, 안무 등을 뛰어난 완성도로 소화하며 무대에서 강렬한 존재감을 보여주며 뮤지컬 데뷔를 성공적으로 마쳤다.연기력과 무대 경험이 주는 안정감, 솔직함에서 비롯된 예능 감각, 도전을 주저하지 않는 그의 태도가 여러 프로그램에서 각기 다른 색으로 발현됐다. 쉬지 않고 다양한 활동을 이어온 이준은 이달 방송되는 2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'의 '별 하나의 사랑'에 출연해 올라운더 배우로서 또 다른 매력을 보여줄 예정이다.'러브 : 트랙'의 '별 하나의 사랑'은 12월 24일 수요일 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr