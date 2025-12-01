70세 女배우, 전남편 사업 실패로 압구정 70평 아파트서 쫓겨났다…"채권자 들이닥쳐"('같이삽시다')

사진제공=KBS '같이 삽시다'

70세의 성우 겸 배우 성병숙이 2번의 이혼, 전남편의 사업 실패로 인해 떠안은 빚 등 기구한 인생사에 대해 털어놓는다.1일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에는 성우 겸 배우 성병숙이 게스트로 함께한다.성병숙은 '뽀빠이', '이상한 나라의 폴' 등 친숙한 만화영화의 성우 출신으로, 추억 속 목소리를 들려주며 '사 공주' 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정을 동심으로 돌아가게 한다. 라디오 DJ로도 목소리를 알린 그녀는 80년대 인기 가요 프로그램인 '젊음의 행진' MC로도 활약했는데, 최근에는 '미생', '선재 업고 튀어' 등 인기 드라마에 출연한 베테랑 배우로 활약 중이다. 명품 성우 성병숙과 함께 사 공주는 그간 써온 시를 모아 오디오북 녹음에 도전한다. 박원숙과 홍진희는 인생을 담은 시를 낭독하고, 혜은이와 황석정은 직접 작사한 노래 가사를 소개하며 감동을 자아낸다.성병숙이 두 번 이혼한 사연을 털어놓는다. 무남독녀 귀한 딸로 자란 그녀는 의사 사위를 원한 아버지 때문에 여섯 번이나 맞선을 본 일화를 밝힌다. 번듯한 직업과 달리 매번 황당한 상황이 이어졌다고. 어렵게 결혼에 성공한 성병숙은 결혼생활 2년 만에 이혼할 수밖에 없었던 이유를 밝힌 데 이어, 두 번째 결혼에서는 남편의 사업 실패로 압구정 70평대 아파트에서 쫓겨나 빚더미에 앉게 된 기구한 사연을 전한다. 산더미 같은 빚을 남긴 채 해외로 떠나버린 남편과 생방송 촬영장까지 채권자들이 들이닥쳤던 과거를 고백하는 성병숙에게 박원숙은 자신과 같은 아픔을 가진 후배의 사연에 공감하며 안타까움을 표한다.싱글맘으로 살아온 성병숙은 나쁜 남자 퇴치법을 공개한다. 이혼녀라는 이유로 쉽게 접근하던 남자들을 단 한마디로 정리해 버린 꿀팁을 전수한다. 또한 결혼식만 가봐도 부부의 미래가 보인다고 밝혀 녹록지 않았던 결혼생활을 짐작하게 한다.성병숙과의 진솔한 시간은 1일 저녁 8시 30분 '박원숙의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr