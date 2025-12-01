사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 팬들의 뜨거운 사랑과 성원에 힘입어 멤버 9인 전원이 활동 2개월 연장에 전격 합의했다.이번 결정은 팀에 대한 깊은 애정과 제로즈(ZEROSE, 공식 팬덤명)의 변함없는 큰 사랑에 진심으로 보답하고자 멤버들이 뜻을 모은 것으로, 오는 3월까지 완전체로 활동을 이어갈 예정이다. 이에, 제로베이스원은 2025 월드투어 ‘2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'' 앙코르 콘서트 및 신보 발매까지 진행할 계획이다.소속사 웨이크원(WAKEONE)은 "전 세계 팬들과 함께한 시간을 의미 있게 이어가고자 활동 연장을 결정했다"라며 "그 감사한 마음을 음악과 무대로 전하기 위해, 멤버들이 한마음으로 앙코르 콘서트와 신보를 준비 중이다"라고 밝혔다.제로베이스원은 데뷔 이후 6연속 밀리언셀러를 기록하며 '5세대 대표 그룹'으로 자리매김했다. 또한 미국 빌보드 차트와 일본 오리콘 차트 등 세계 주요 음악 시장에서 꾸준한 존재감을 확대해 왔다. 최근 개최한 2025 월드투어 'HERE&NOW' 역시 연이은 매진 소식을 이어가며 막강한 글로벌 티켓 파워를 입증하고 있다.안녕하세요, 웨이크원입니다.먼저 ZEROBASEONE을 아낌없이 사랑해 주시는 ZEROSE 여러분께 진심으로 감사드립니다.향후 ZEROBASEONE 활동 관련 안내해 드립니다.당사는 최근 ZEROBASEONE 멤버 9인(성한빈, 김지웅, 장 하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)과 향후 활동 방향에 대한 심도 깊은 논의를 진행하였으며, ZEROBASEONE의 활동을 2개월 연장하기로 뜻을 모았습니다.ZEROBASEONE 멤버 전원은 팀에 대한 깊은 애정과 팬 여러분께서 보내주시는 큰 사랑에 진심으로 보답하고자 하는 마음으로 이번 결정을 함께했습니다.이에 따라 ZEROBASEONE은 9인 전원이 함께 활동을 이어 갈 예정이며, 다가오는 2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW"> 앙코르 콘서트에서도 ZEROSE 여러분을 만나 소중한 시간을 나눌 예정입니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr