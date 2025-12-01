사진='미운 우리 새끼' 캡처

이다인과 결혼한 가수 이승기가 '미운 우리 새끼'에서 21개월 딸의 모습을 담은 영상을 최초 공개했다.지난 30일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 가수 장근석의 작업실을 방문한 그룹 FT 아일랜드의 멤버 이홍기, 이승기의 모습이 그려졌다.이승기는 "아기는 잘 크냐"라는 질문에 "너무 귀엽다. 이제 어린이집 가기 시작했다. 오늘도 등하원 했다. 와이프랑 같이 보통 등하원 시키는데 그게 너무 행복하다"고 답했다. 그러면서 그는 "(육아는) 당연히 힘들다. 힘들고 지치는 게 많다. 근데 행복의 임팩트가 비교 불가로 세다"고 말했다.이날 이승기는 결혼에 대해 "100% 추천한다"고 조언했다. 이에 이홍기가 "근석이 형도 결혼하고 싶어 하잖아"라고 묻자 장근석은 "옛날부터 빨리 결혼하고, 빨리 아이도 갖고 싶다는 생각을 갖고 있었다"고 답했다. 그는 "솔로 라이프로 즐길 수 있는 건 다 즐겨봤는데 이제는 그것만이 아닌 누군가와 함께하는 삶을 살고 싶다"라며 "나 닮은 아들이 나오면 나의 자기애가 그 애한테 갈 것 같기도 하고"라고 덧붙였다.21개월 딸에 대해 이승기는 "초반에 태어났을 땐 완전 나였는데 애들 얼굴은 계속 바뀐다. 일주일에 한 번씩 바뀐다. 지금 하관은 나 닮았다. 보조개 밑에 두 개 있다. 그 위는 엄마 닮았다. 귀 모양도 엄마랑 똑같다"고 설명했다. 이어 그는 본인의 노래에 맞춰 춤추는 딸의 영상을 공개하며 딸바보 면모를 드러냈다.한편 한혜진, 정영주, 조현아는 한혜진의 홍천 별장에서 제1회 미우새 딸 모임을 가졌다. 세 사람은 파티룩으로 차려입고 포토타임을 가지는가 하면 음식을 나눠 먹으며 새로운 케미를 보여줬다. 세 사람은 모두 무당 팔자라는 말을 들어본 적이 있다는 공통점에 대해 이야기했다. 특히 정영주는 "말하는 대로 된 적이 있다"며 남다른 촉으로 친구의 부동산 사기 피해를 예측했던 일화를 공개했다.이후 정영주의 초대로 탁재훈이 합류했다. 정영주는 전남편이 탁재훈을 닮았다며 "그 사람 별명이 탁재훈이었다"고 해 모두를 놀라게 했다. 탁재훈은 "그 말 듣고 나도 모르게 여보라고 할 뻔했다"라며 너스레를 떨었다.윤시윤은 절친한 배우 오민석과 함께 등산에 나섰다. 현실적이고 논리적인 윤시윤과 달리 수맥부터 풍수지리, 손금, 관상에도 관심이 있는 오민석의 상반된 성향이 웃음을 안겼다. 이날 윤시윤은 "아기 보면 결혼하고 싶다. 요즘 애를 보면 약간 울컥한다"고 털어놨다. 이에 "너 그거 갱년기다"라며 윤시윤을 놀린 오민석은 윤시윤의 손금을 봐줬다. 과거 손금으로 김종국의 결혼을 예언했던 오민석은 "종국이 형이랑 비슷하다. 결혼이 곧 임박했다. 이제부터 너한테 다가오는 여자들을 잘 봐라"고 조언했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr