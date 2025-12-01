사진=ENA, NXT, 코미디TV

'어디로 튈지 몰라'의 쯔양이 김대호, 안재현, 조나단의 먹기강을 제대로 잡으며 테이블 위 절대강자의 클래스를 입증했다. 앞서 연예인 먹방·여행 예능은 일부 시청자들에게 "큰 유익함 없이 출연진만 호의호식한다"는 비판을 받아왔다.ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트, 사전 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이. 지난 30일(일) 방송된 11회에서는 쯔양이 김대호, 안재현, 조나단과의 먹대결에서 완승을 차지한 가운데, 웃음과 도발이 오가는 유쾌한 티키타카로 무르익은 케미를 과시했다.'맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단은 사장님의 인생 맛집을 찾아 세 번째 제주행 비행기에 올라탔다. 김대호는 "1년에 갈 제주도를 한 번에 가는 것 같다"라며 공항 방문 3주 차의 여유를 자랑했고, 쯔양은 비행기에서 내리자마자 "밥을 먹어야 잠이 깰 것 같다"라며 예열에 나섰다.맛튀즈가 찾은 첫 번째 인생 맛집은 제주 서귀포시에 위치한 돈가스집이었다. 이곳은 '유명해지기 전에 가야 한다'는 평이 압도적인 진짜 제주도민 픽 맛집이었다. 안재현과 쯔양은 극강의 바삭함과 부드러움이 공존하는 돈가스의 맛에 "오늘 시작부터 역대급이다", "맛의 밸런스가 모난 데가 없다"라며 감탄했고, 급기야 쯔양은 "여기랑 같은 튀김기를 사 보고 싶다"라며 조리법까지 눈독 들여 웃음을 자아냈다. 돈가스집 사장님은 부인과 추억이 담긴 서울의 부대찌개 맛집을 소개해, 무려 3주 만에 타지역으로의 맛집 릴레이를 이어가게 했다.이들이 450km를 달려 찾아간 두 번째 맛집은 서울시 성북구의 부대찌개 집이었다. 쯔양은 가게에 들어서자마자 "저희가 공복 6시간째라 잠깐 식사만 해도 될까요?"라며 간곡히 부탁하더니, 메뉴 주문 세팅까지 민첩하게 해내 감탄을 자아냈다. 이곳은 시중 부대찌개와는 다른 깔끔한 국물 맛과 통통한 치즈 달걀말이로 맛튀즈의 마음을 사로잡았다. 이에 쯔양이 밥과 육수를 무한 리필하며 쌍 국자 스킬을 발휘하자, 안재현은 "국자 두 개가 쯔양 앞에 있다. 이게 권력"이라며 감탄, 김대호는 "쯔양님, 이제 (당면) 사리 넣어도 될까요?"라며 한술 더 떠 폭소를 유발했다. 부대찌개 집 사장님은 서울의 고깃집을 인생 맛집으로 추천했다.맛튀즈는 마지막 먹행지로 서울시 노원구의 솥뚜껑 삼겹살집을 찾아갔다. 이때 '먹방 1티어' 쯔양과 김대호, 안재현, 조나단이 세기의 고기 먹방 대결을 펼쳐 분위기를 후끈 달궜다. 쯔양은 "혼자서도 고기 3kg는 기본"이라며 "설마 남자 셋인데 제가 지겠냐"라고 자신만만해했다. 반면 김대호, 안재현, 조나단은 금방 배부름을 호소하더니, 쯔양을 교란할 입담 전략으로 노선을 변경했다.김대호, 안재현은 "쯔양아 속도 좀 내", "밥 먹을 때 되지 않았어?"라며 도발했지만, 쯔양은 아랑곳하지 않고 추가 주문까지 해 이들을 좌절하게 했다. 결국 세 남자는 "우린 쯔양을 존경해. 쯔양이 우리의 손흥민이야"라며 대결 종료를 선언, 김대호는 "우리는 고기를 밀어 넣는데, 쯔양은 마지막까지 맛을 음미한다"라며 리스펙했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr