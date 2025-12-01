사진 = 드라마하우스스튜디오 제공
크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 겨울 시그니처 공연을 마쳤다.

라포엠은 지난달 29~30일 양일간 서울 종로구 세종문화회관 대극장에서 단독 콘서트 'LA POEM SYMPHONY IN LOVE(라포엠 심포니 인 러브)'를 열었다.

2022년 처음 시작된 'LA POEM SYMPHONY'는 라포엠의 대표 브랜드 콘서트로, 올해 공연은 중앙일보와 함께하는 네 번째 악장으로 펼쳐졌다. 특히 2년 연속 세종문화회관에서 공연을 펼치는 만큼 개최 전부터 뜨거운 관심을 받았다.

이날 라포엠은 창단 이래 전통과 명성을 이어오며 대한민국 클래식 음악을 선도해 온 KBS 교향악단과 지휘자 여자경의 지휘 아래 오페라 '카르멘'의 '투우사의 노래', '꽃노래', '집시들의 노래' 무대로 공연의 포문을 열었다. 이어 '미별', '삶이 그대를 속일지라도' 등 한국 가곡으로 공연장의 분위기를 고조시켰다.
소프라노 박소영과 함께한 이태리 칸초네 메들리도 관객들의 눈과 귀를 사로잡았다. 네 사람은 'Granada(그라나다)', 'Toma a Suriento(토마 아 수리엔토)', 'Non ti scordar di me(논 티 스코르다르 디 메)', 'Marchiare(마르치아레)', 'O Sole Mio(오 솔레 미오)' 무대를 선보이며 고품격 보컬을 자랑했고, '축배의 노래'를 끝으로 환상적인 하모니가 가득했던 1부를 마무리했다.

라포엠은 뮤지컬 '레미제라블' 넘버로 2부의 화려한 시작을 알렸다. 세 사람은 'I Dreamed a Dream(아이 드림드 어 드림)', 'Stars(스타)', 'Do You Hear The People Sing?(두 유 히어 더 피플 싱?)', 'Bring Him Home(브링 힘 홈)', 'One Day More(원 데이 모어)' 등 다채로운 분위기의 세트리스트로 현장을 더욱 뜨겁게 달궜다.

이후 라포엠은 음악적 매력을 느낄 수 있는 개인 무대로 보고 듣는 즐거움을 더했다. 정민성이 'Parla piu piano(파를라 피우 피아노)', 최성훈이 'Climb Ev'ry Mountain(클라임 에브리 마운틴)', 유채훈이 'I believe(아이 빌리브)' 무대를 각각 선보이며 대극장을 감동으로 물들였다.
마지막으로 라포엠은 'You Raise Me Up(유 레이즈 미 업)', 'Find The Light(파인드 더 라이트)', '눈부신 밤', '아침의 나라'를 오케스트라 버전으로 선보였고, 'Nelle tue mani(넬레 투에 마니)', 'Adagio(아다지오)' 등 양일 다른 세트리스트로 다양한 레파토리를 아우르며 압도적인 실력을 보여줬다. 앙코르 무대에서는 'Time To Say Goodbye(타임 투 세이 굿바이)', 'Eres Tú(에레스 뚜)'로 짙은 여운을 전했고, 관객들은 눈물을 흘리고 수차례 기립 박수를 보내는 등 뜨거운 반응을 보냈다.

성공적인 공연을 마친 라포엠은 "네번째 심포니를 무사히 마칠 수 있게된 것은 팬들 덕분이다. 5년이란 시간동안 항상 뜨거운 사랑을 보내주셔서 진심으로 감사하다. 대단하신 분들과 함께 해서 너무 뿌듯하고 영광인 공연이었다"라며 "심포니까지 마치니 2025년이 멋지고 행복한 해로 완성된 것 같다. 끝까지 열띤 함성으로 응원해 주시고 사랑해 주신 관객분들과 팬분들께 감사 인사드린다. 늘 좋은 음악과 무대로 보답하는 라포엠이 되겠다"라고 소감을 전했다.

한편, 라포엠은 앨범 준비에 박차를 가하고 있다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

