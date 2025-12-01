[종합] 뼈말라 된 이은지, 10kg 감량 인증했다…기안84도 인정 "살 엄청 빠져" ('극한84')

사진=이은지 SNS
이은지가 러닝으로 약 10kg를 감량했다고 밝혔다.

지난달 30일 첫 방송된 MBC 새 예능 ‘극한84’에서는 극한 러닝에 도전하기 위해 남아프리카공화국으로 떠나는 기안84, 권화운의 모습이 담겼다. 추성훈은 뼈 골절로 인해 조기 하차했다.

스튜디오에는 유세윤, 이은지, 곽범이 패널로 함께했다. 세 사람 모두 러너라는 공통점이 있었다. 유세윤은 “개그맨 친구들과 '궁시렁궁시런' 러닝 크루를 만들었다”라고 말했다. 곽범은 “저도 10km 가까이 (1km당) 5분 초반대 페이스가 나온다”고 자랑했다.
‘초보 러너’ 이은지는 “최근 러닝에 빠졌다. 기안84가 러닝 붐을 일으키면서 진입 장벽을 낮췄다. ‘나도 한번 뛰어볼까’ 하고 시작했는데, 내가 뭐라도 된 사람 같더라”고 말했다.

기안84, 유세윤이 “살이 엄청 빠졌다”고 하자 이은지는 “제가 65kg였는데, 러닝하고 나서 56kg가 됐다. 10kg가 빠졌다”고 밝혔다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

