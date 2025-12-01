'야노시호♥' 추성훈, 결국 하차했다…"촬영 중 뼈 골절" 응급실 行, 기안84에 사과 ('극한84')[종합]

사진제공=MBC

추성훈이 뼈 골절로 1회 만에 '극한84'에서 하차했다.지난달 30일 첫 방송된 MBC 예능 '극한84'에서는 기안84가 러닝 크루원 추성훈, 권화운과 남아프리카공화국으로 떠나는 모습이 담겼다.이날 기안84는 "지금까지 혼자 뛰었었는데, 이번엔 크루를 모집하려고 한다. 개인적인 바람으로는 한 분 정도는 저보다 월등히 잘 뛰시는 분, 한 분은 제가 끌어줄 수 있는 사람이면 좋겠다. 나름 훈수 두는 재미가 있다"며 극한 크루 모집에 나섰다.'극한84' 첫 도전은 남아프리카공화국에서의 트레일 마라톤으로, 사자, 코끼리, 물소 등 야생 동물과 함께 달리는거였다. 기안84는 "걱정되면서도 끌리더라. 위험하지 않으면 재미가 없어서 그런지 위험한 걸 좋아하는 편"이라고 말했다.이후 출국 당일, 공항에 크루원 추성훈, 권화운이 등장했다. 그런데 추성훈은 목발을 짚고 나타나 모두를 놀라게 했다.추성훈은 "미안하다. 어제 촬영으로 제트스키 타다가 이상하게 넘어졌다. 뼈가 두 개 부러졌다. 상황 봐서 수술까지 해야 할 수도 있다"고 응급실을 다녀왔다고 밝혔다. 그러면서 "도와줄 수 있는 거라도 도와주려고 왔다"고 말했다. 결국 제작진은 추성훈의 남아공행이 무리라고 판단, 출국 1시간을 앞두고 하차를 결정했다.결국 추성훈은 "미안하다. 안 다치게 다녀와라"고 사과했고, 기안84, 권화운은 아쉬운 마음을 뒤로 하고 출국했다. 기안84는 "첫 번째 크루원은 이렇게 탈퇴했다"고 이별 엔딩을 아쉬워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr