사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 유선이 연기에 대한 남다른 사랑을 드러냈다.30일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 유선과 웰빙 콩밥상을 즐겼다.이날 유선은 "최근 연극 준비 중이다. '미세스 마캠'이라고 영극 작품이다"라고 근황을 전했다.배우들이 휴식기에 연극을 하는 이유에 대해 그는 "영화, 드라마에서 느낄 수 없는 매력이 있다"면서 "사실 연극은 연습이 백미다. 준비 기간 동안 같이 고민하고, 호흡하면서 대사, 움직임 하나하나 만들어가는 공동 작업의 의미가 더 있다"고 이야기했다.여러 장르에 도전 중인 유선은 "다양한 장르 안에서 어색하지 않게 어디에서도 잘 스며들고 편안한 배우가 되고 싶다"고 밝혔다. 그러면서 "저는 새로움과 낯섦에 꽂힌다, 연쇄살인범도 했었다"며 색다른 모습을 보이기도 했다."연기를 포기하고 싶었던 순간?"을 묻자 유선은 "초등학생 때부터 배우가 되고 싶었다. 이 일을 너무 사랑하니까, 그 사랑이 너무 일방적인 것 같아서 마음의 상처가 될 때가 있다"고 털어놨다.유선은 "그럴 때마다 남편이 큰 힘이 되었다"면서 "지친 순간도 있었지만, 남편이 '좀 더 해보자. 분명히 알아보는 사람이 있을 거다. 넌 좋은 배우니까 좋은 기회가 올 거다'라고 응원해 줬다"며 고마움을 내비쳤다."평생 연기를 하는 것이 꿈"이라고 강조한 유선은 "50~60년 계속 연기를 하고 싶다. 이런 긴 여정을 지치지 않고 가려면 순간순간 어떻게 내 마음을 잘 관리하면서 갈 수 있을까 고민한다"고 말했다.이에 허영만은 만화가의 고충을 드러내며 "종이에 그리는 만화는 악센트를 주려면 크게 아니면 작게 그리는 방법이 있다. 그런데 프레임은 똑같은 거다. 대수롭지 않지만, 선뜻 넘어서기가 버겁다"며 공감했다.한편, 유선은 2011년 속사 블레스이엔티 대표 차효주 씨와 결혼, 슬하에 외동딸을 두고 있다. 한때 "남편이 재벌"이라는 소문이 돌았고, 유선은 아니라고 해명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr