사진=Mnet 'MAMA 2025' 캡처

가수 지드래곤이 '2025 마마 어워즈'에서 대상인 올해의 아티스트 상을 수상했다.29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.시상자로 무대에 오른 홍콩 배우 주윤발은 이날 "시상에 앞서 작은 부탁을 드리고자 한다. 홍콩 타이포 지역의 주민들에게 진심 어린 응원의 마음을 전하는 의미로 모두 자리에서 일어나주시길 바란다. 사랑하는 가족을 잃은 유족에 조의를 표하고 애도를 전하는 의미로 묵념의 시간을 갖고자 한다"면서 애도를 표했다.올해의 대상 수상자는 지드래곤이다. 지드래곤은 무대에 올라 주윤발과 따스한 포옹을 주고 받았다. 지드래곤은 "감사하다. 3부에서 또 뵙는다. 지난해 MAMA를 통해 컴백했는데 올해는 여느 때완 다른 것 같다"면서 차오르는 눈물로 수상 소감을 잇지 못했다.눈물을 참아낸 지드래곤은 곧 "기쁜 날이기도 하지만 슬픈 날이기도 하다. 여러 감정이 교차하는데 MAMA 30주년에 저의 우상이었던 주윤발 형님께 받게 돼 영광이다. 모두 감사하고 사랑한다"고 했다. 그러면서 그는 "내년이면 빅뱅 20주년이다. 내년에는 외롭지 않게 친구들이랑 파티하러 놀러오겠다"고 밝혔다.앞서 지드래곤은 '베스트 퍼포먼스 메일 솔로'에 이어 '베스트 메일 아티스트' 부문 상을 수상했다. 그는 올해의 아티스트 상을 수상하면서 3관왕에 올랐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr