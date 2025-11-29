사진=Mnet 'MAMA 2025' 캡처

사진=Mnet 'MAMA 2025' 캡처

사진=Mnet 'MAMA 2025' 캡처

그룹 스트레이 키즈가 '2025 마마 어워즈'에서 올해의 앨범 부문 상을 수상했다.29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.시상자로 오른 가수 신승훈은 "가슴 아픈 소식을 들었다. 안타깝게 떠나신 분들의 평온과 상처입은 분들의 빠른 회복을 기원하겠다. 사랑하는 가족, 일상을 잃으신 분들께 위로를 전하고 싶다"면서 "음악엔 상처를 치유하는 힘이 있다. 더 나은 미래를 위해 함께 나아가길 바란다. 희망의 빛이 다시 피어나길 바란다"고 애도를 표했다.'ALBUM OF THE YEAR'(앨범 오브 더 이어, 올해의 앨범)은 올 한 해 가장 큰 사랑을 받은 작품에게 주어지는 상이다. 스트레이 키즈가 마마 어워즈에서 대상을 받은 건 이번이 처음이다.수상자는 스트레이 키즈였다. 무대에 오른 멤버들은 울먹이며 대상 수상의 기쁨을 표현했다. 리더인 방찬은 "연습생 때부터 TV로 지켜봤던, 꼭 서보고 싶었던 '마마' 시상식에서 대상이라는 큰 상을 받게 돼 아직 믿을 수 없다"고 말했다. 이어 그는 "우리 멤버들에게 고생했다고 말하고 싶다"고 덧붙였다.방찬은 "많은 일들을 겪으며 서로 위로하고 이해해 왔다"며 "우리가 사랑하는 음악과 무대를 전세계 많은 분들께 나눌 수 있어서 행복하다"고 전했다. 그는 "앞으로 더 열심히 해야겠다는 마음을 갖게 된다"고 소감을 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr