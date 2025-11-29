그룹 에스파 /사진=에스엠엔터테인먼트

그룹 에스파가 '2025 마마 어워즈'에서 3관왕에 올랐다.29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.에스파는 이날 '베스트 코레오그래피', '베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹'에 이어 '베스트 피메일 그룹'상을 수상했다.베스트 피메일 그룹 상을 받은 소감으로 카리나는 "너무 사랑하는 팬들, 우리 음악 사랑해주시는 많은 분들 덕분에 값진 상을 받아 감사하다"면서 "저희가 얼마 전 5주년인데 선물로 이 상을 받은 것 같다. 여러분 옆에 음악으로 자리하고 있을 테니 우리 음악으로 좋은 기억, 추억 간직하시길 바란다"고 밝혔다. 또 그는 "내년에 저희 정규 앨범이 나온다. 열심히 준비할 테니 사랑해주시길 바란다"고 했다.지젤은 곧이어 "카리나가 말했듯 우리가 데뷔한 지도 5년이 됐다. 데뷔 첫날부터 함께한 팬들에게 감사하다고 말하고 싶다. 저희를 도와주신 분들께도 감사함 전하고 싶다"고 영어로 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr