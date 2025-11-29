사진=Mnet 'MAMA 2025' 캡처

그룹 올데이 프로젝트가 '2025 마마 어워즈'에서 '브레이크스루 아티스트' 상을 받았다.29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다. 우찬은 수상 소감에 앞서 "최근 홍콩에서 발생한 화재 사고에 깊은 애도를 전한다"고 밝히며 사고로 어려움을 겪는 이들에게 위로의 뜻을 건넸다.타잔은 "테디 형께 감사드리고 모든 스태프분들께도 감사드린다"고 전했다. 영서는 "뜻 깊은 자리에서 첫 'MAMA'를 하게 됐다"며 "상 이름처럼 틀을 깨고 한계를 넘는 새로운 시도를 이어가겠다"고 말했다.애니는 "다섯 명의 모습을 있는 그대로 사랑해 주시는 팬들께 감사드린다"고 밝히며 "사랑에 보답할 수 있는 아티스트가 되겠다"고 다짐했다.한편, 애니는 데뷔 이전부터 신세계 정유경 회장의 장녀로 주목받은 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr