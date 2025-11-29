사진=백지영 유튜브

배우 정석원이 딸 명품 패딩에 깜짝 놀랐다.29일 백지영의 유튜브 채널에는 '60평 저택에서 신문지 깔고 삼겹살 구워먹는 백지영♥정석원 (기름 다 튀고 난리남)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 콘서트에서 '내 귀의 캔디' 무대를 함께 선보일 남편 정석원을 보며 "이제 안무할 때 나랑 장난도 친다. 그런데 여전히 간헐적 우울감을 보이고 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.결혼 12년 만에 60평 저택 바닥에서 신문지 깔고 삼겹살 구워 먹기로 한 두 사람. 백지영이 주도한 음식 준비에 정석원은 "가족들이 고기를 안 좋아한다. 이 사람도 고기를 잘 안 먹는다. 가끔 딸 위해 대패삼겹살 구워 먹는다"고 전했다.콘서트 준비로 분주했던 백지영은 순간 할 일을 까먹거나, 숟가락을 떨어뜨렸다. 자신의 모습에 당황한 백지영은 "나 이상해. 기억이 안 나. 손도 머리도 다 썼나봐"라고 불안감을 드러냈다.이에 정석원은 "잠이 덜 깨서 그렇다. 이상하다고 자꾸 생각하지 말라"고 위로했고, 백지영은 자신의 편이 되어준 남편에 "나한테 문제가 있는 게 아니었어"라며 웃음을 지었다.한편, 정석원은 친구들과 외출하는 딸의 옷을 보고 "비싼 패딩 어디서 났냐. 로고에 테이프 붙여라. 아빠가 가위로 떼줄까?"라고 관심을 드러냈다.백지영 딸이 입은 M사 패딩은 100만원 이상으로 알려졌다. 딸은 "엄마가 사줬다"고 밝혔고, 정석원은 "엄마 돈 많다"며 부러움을 내비쳐 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr