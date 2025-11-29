사진=Mnet 'MAMA 2025' 캡처

그룹 에스파가 '2025 마마 어워즈'에서 '베스트 코레오그래피', '베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹' 수상자로 선정됐다.29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다. '베스트 코레오그래피', '베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹' 수상작은 그룹 에스파의 'Whiplash'(위플래쉬)였다.베스트 코레오그래피 수상자로 무대에 오른 에스파 윈터는 "많은 분들이 슬픈 시간을 보내고 계셔서 저희도 마음이 무겁다. 다시 한 번 애도의 말씀을 전하고 싶다"고 전한 뒤 "코레오그래피 상을 받을 수 있었던 건 저희를 도와주신 많은 분들 덕분이라고 생각한다"고 감사의 뜻을 전했다.닝닝은 "'MAMA' 측에 감사드린다. 보이지 않는 곳에서 저희를 도와주시는 댄서분들을 비롯해 모든 분들이 계신다"고 말하며 수상 소감을 이었다. 이어 "팬분들의 사랑에 감사드리고 멤버들에게도 고맙다. 우리가 단결된 모습으로 작품을 선보일 수 있었던 점이 뜻깊다"고 덧붙였다.이어 에스파는 베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹 상도 수상하며 2관왕에 올랐다. 멤버들은 "슬픔을 겪고 있는 분들께 애도의 말씀 전해드리고 싶다"면서 "값진 상을 받게 해주신 팬, 스태프들 감사하다. 너무 영광스럽고 앞으로도 계속 열심히 해서 좋은 퍼포먼스 보여드리는 에스파가 되겠다"고 고마움을 표했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr