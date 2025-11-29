사진=Mnet 'MAMA 2025' 캡처

그룹 이즈나가 '2025 마마 어워즈' 페이버릿 라이징 아티스트 부문에서 수상했다.29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 무대에는 배우 노상현이 시상자로 섰다. 그는 먼저 영어로 "슬픔에 잠긴 홍콩에 애도를 표한다. 너무 많은 분이 희생당했다. 밤낮없이 구조에 최선 다하는 소방관 여러분과 의료진 그리고 사고 수습을 위해 애쓰시는 모든 분께 감사한 마음을 전하고 싶다"라면서 홍콩 시민들을 향한 애도를 표했다. 이후 노상현은 "걸크러쉬의 정점을 찍으며 글로벌로 비상하는 걸그룹"이라고 소개하며 이즈나를 호명했다.이즈나 멤버 방지민은 "어려운 시간을 겪고 계신 많은 분께 애도의 말씀을 전하고 싶다"고 말한 뒤 "작년에 저희가 마마에서 데뷔 무대를 했는데 올해 이렇게 좋은 상을 받게 될 줄 몰랐다. 감사드린다"고 밝혔다. 그는 "저희를 위해 힘써주시는 모든 분께 진심으로 감사드린다. 우리 나야(팬덤) 덕분에 받을 수 있었다"고 감사의 뜻을 보탰다.멤버 최정은은 "이즈나를 지원해주시는 웨이크원 식구들, 더블랙레이블 프로듀서님, CJ ENM 모든 분께 감사드린다"고 전했다. 이어 "마마 무대에 설 수 있다는 사실만으로도 감사하다. 남은 무대도 즐겨 달라"고 당부했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr