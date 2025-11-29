이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '아침마당'

배우 이하늬가 둘째 출산 당시 심경을 밝혔다.28일 방송된 KBS2TV '아침마당'에서는 영화 '아랫집 사람들'의 주연을 맡은 배우 하정우, 공효진, 이하늬, 김동욱이 출연했다.이날 방송에서 이하늬는 '내 인생의 명장면'에 대한 질문에 입을 열었다. 그는 "둘째 출산한지 얼마 안되서 그런지 제 몸에서 인간이 나올 수 있다고 생각해 본 적이 없었다. 배 안에 있지만 아기가 가슴에 안겼을 때, 인간이 내 배 안에 있어서 사람이 나오는구나 싶어서 경이로운 순간이었다"며 둘째 출산 당시를 떠올렸다.이어 이하늬는 "경력직이 무섭더라. 첫째 때는 어떻게 아플까? 어떻게 되는 거지? 걱정이 많았는데 둘째 때는 내 생애 아픈 순간을 마음껏 즐기리라. 만끽하겠다. 고통을 즐겨보겠다고 생각했다"며 "남편하고, 아이하고 하모니처럼 예배처럼 드리고 싶었다"고 털어놨다.또 김수찬 아나운서가 "셋째 계획은 없냐"고 묻자 이하늬는 충분히 만끽했기 때문에 (셋째 계획은) 없다"고 단호하게 얘기해 웃음을 자아냈다.한편 이하늬는 2021년 2살 연상 금융업 종사자와 결혼했다. 그는 결혼 6개월 만에 첫 딸을 품에 안았으며 올해 8월에는 둘째 딸을 출산했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr