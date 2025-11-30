이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'

가수 박서진이 아버지의 연명 치료 거부 선언으로 눈물을 흘렸다.29일 방송 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 아버지의 뇌 건강 이상 소식을 접한 뒤 삼천포로 내려간 박서진의 모습이 그려졌다.지난주 아버지의 뇌혈관 이상을 알게 된 박서진은 해외 스케줄을 마치자마자 급히 삼천포로 향했던 것. 그는 식사 자리에서 아버지의 식단, 운동, 생활 습관까지 하나하나 점검하며 걱정스런 마음을 내비쳤다.그러던 중, 아버지는 가족들에게 "말 나온 김에 나도 얘기 하나 하자. 혹시 나 숨넘어갈 때 살리겠다고 연명 치료하지 마라"며 연명 치료 거부를 선언했다. 가족들은 충격에 말을 잇지 못했고, 박서진은 "왜 벌써 그런 얘기를 하냐. 어떻게든 살 생각부터 해야지"며 결국 "아빠는 왜 형들 살아있을 땐 연명 치료를 했냐. 죽게 놔두지"며 분노와 슬픔을 감추지 못했다.울분을 터트리는 박서진에게 아버지는 "아빠한테는 자식 아니냐. 부모로서 그 정도로 해줘야 되는데.. 나중에는 후회가 되더라. 아들들이 많이 아팠을 거라"며 자식에게 미안한 마음을 전했다.스튜디오에서 박서진은 "사실 아빠 마음도 이해가 되는 게 형들을 살리려고 마지막까지 약을 투여했는데, 막상 형들이 죽고 나니까 몸에서 약물이 뚝뚝 떨어졌다. 그걸 아버지가 보셨으니까"며 속마음을 털어놨다.결국 아버지는 "내가 미안하다. 몸이 아프니까"며 아들에게 사과했고, 속상한 박서진은 마음이 진정되지 않은 채로 자리를 박차고 나갔다. 인터뷰에서 박서진은 "정말 내 욕심이 아닐까, 연명치료는 아빠는 너무 힘든데 우리의 욕심이 아닐까. 아빠가 호흡기 꽂고 있는 상상을 해 봤다"며 오열했다.이어 박서진은 "아빠가 없는 삶을 상상을 했다. 그게 안 되겠더라. 삶에 낙이 없을 것 같다. 제 의지가 꺾일 것 같다"며 아버지에 대한 깊은 애정을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr