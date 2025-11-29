홈 연예가화제 현진, 신인 여자가수상 수상 [TV10] 입력 2025.11.29 15:40 수정 2025.11.29 15:40 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 가수 현진이 29일 서울 영등포구 여의도동 국회의원회관 대회의실에서 열린 '제25회 대한민국 한류연예대상' 시상식에 참석했다. 대한민국 베스트브랜드협회 주최, 브랜드가치연구소 주관으로 진행된 ‘2025 대한민국 한류연예대상’은 소비자들로부터 사랑과 신뢰를 받아온 영화, 드라마, 가요 등 각분야 스타들의 공로를 인정하고 축하하는 대규모 시상식이다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 하성운, 데뷔 12년 차에 경사…추운 겨울 붕어빵 사줄 것 같은 남자 가수 1위 [TEN차트] 한세인, 쇄골미인[TEN포토] 한세인, 모델부문 국제문화교류상 수상[TEN포토] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT