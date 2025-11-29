사진 = 손연재 인스타그램

전 리듬체조 선수 손연재의 근황이 눈길을 끈다.최근 손연재는 자신의 인스타그램에 하트 이모지가 담긴 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 손연재는 포근한 아이보리 퍼 재킷에 데님 팬츠를 매치한 캐주얼룩으로 눈길을 끈다. 카페 안에서 휴대폰을 바라보며 미소 짓는 모습은 일상 속에서도 자연스럽게 묻어나는 여유와 고급스러움을 담고 있다.또 다른 컷에서는 블랙 볼캡을 착용한 채 야외 벤치에 앉아 사랑스러운 미소를 지어 보는 이들을 미소 짓게 했다. 마지막 사진에서는 골목길에서 카메라를 향해 포즈를 취하며 청초하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 계절감이 느껴지는 퍼 재킷과 와이드 데님 팬츠의 조합이 손연재 특유의 러블리함을 한층 더 강조했다.팬들은 "하트하트", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "옷 너무 예뻐요", "진짜 너무 귀여우시다", "항상 소녀같아요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 손연재는 유튜브 채널 영상에서 산후조리원 룩을 구매하며 둘째 계획을 언급한 바 있다. 손연재는 "내년쯤 둘째를 계획 중인데 주변 친구들이 딸만 있어 너무 부럽다"며 "혹시 둘째가 또 아들일까 걱정된다"고 속마음을 털어놨다.한편 손연재는 지난 2022년 9세 연상의 금융계 종사자와 결혼해 지난해 2월 득남했다. 같은 해 11월에는 서울 이태원 단독주택을 남편과 공동명의로 72억원에 매입한 것이 알려져 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr