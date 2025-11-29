사진 = 박한별 인스타그램
사진 = 박한별 인스타그램
배우 박한별이 아름다운 미모를 공개했다.

최근 박한별은 자신의 인스타그램에 이모지 멘트와 함께 셀카를 게시했다.

사진 속 박한별은 거울 앞에서 셀카를 찍고 있다. 블랙 니트를 입고 단정하면서도 우아한 분위기를 자아냈으며, 메이크업 제품이 가득한 드레스룸 조명 아래서 투명한 피부와 자연스러운 미소가 돋보였다. 긴 헤어스타일과 은은한 핑크빛 립 메이크업이 조화를 이루며 세월이 지나도 변치 않는 미모를 입증했다.

팬들은 "젤루 여신님", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "귀엽고 이쁘당", "대단해요", "박한별씨는 오늘도 예쁘다" 등의 댓글을 남기며 환호했다.
사진 = 박한별 인스타그램
사진 = 박한별 인스타그램
앞서 박한별은 과거 방송된 TV조선 '아빠하고 나하고'에 출연해 6년만에 방송 복귀를 알렸다. 당시 방송에서 박한별은 남편 논란에 대해 "내가 할 수 있는 일이 아무것도 없고 하루하루가 지옥 같았다"며 "시어머니조차 나에게 너를 위해 이혼하라며 눈물 흘리셨다"고 말했다.

박한별은 2017년 전 유리홀딩스 대표 유인석과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 남편은 빅뱅 전 멤버 승리의 전 동업자로 알려져 있다. 남편은 성매매 알선, 업무상 횡령 등의 혐의로 불구속기소 돼 2020년 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고받았다.

한편 박한별은 친엔터테인먼트와 전속 계약을 체결한 뒤 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 제주도에서 카페를 운영하는 일상을 공개하며 새로운 시작을 알렸다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지