뼈말라 된 '1280만 구독자' 먹방 유튜버, 결국 중독됐다…"사상 초유의 사태" ('전참시')

사진=텐아시아DB

최근 몸무게가 44kg라고 밝힌 '1280만 구독자' 먹방 유튜버 쯔양(28)이 김장 육수에 중독된다.29일 오후 11시 10분 방송되는MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 374회에서는 ‘먹천재’ 쯔양이 최고의 김치 맛을 찾기 위해 인생 첫 김장에 도전한다.김장을 처음 해본다는 쯔양은 4인 가족이 겨우내 먹을 양이라는 배추 20포기에 도전, ‘먹교수’ 이영자의 비늘김치 레시피에 자신만의 ‘한 끗’을 더해 쯔양표 김칫소를 완성했다. 처음이라는 사실이 믿기지 않을 정도로 재료 손질부터 양념 배합까지 ‘먹천재’의 감각을 곤두세워 김장판을 단숨에 장악한다.김장 재료들을 먹어 치우는 ‘먹깨비’의 모습을 보여 모두를 놀라게 한다. 재료를 손질하다가 배추를 뜯어 먹거나, 사과를 깎다 입으로 직행시키는 쯔양의 먹본능은 폭소를 자아낸다. 게다가 김장 육수의 절반이 쯔양의 뱃속으로 사라지는 사상 초유의 사태가 벌어지기도 했다고.사건의 발단은 육수 맛에 중독된 쯔양이 간을 보다가 밥까지 말아먹은 것. 과연 쯔양표 김장은 성공으로 끝났을지, 쯔양을 홀린 육수 맛의 비법은 무엇일지, 역대급 식욕으로 현장을 초토화시킨 쯔양의 인생 첫 김장 도전기에 이목이 쏠린다.이번 김장 데이의 하이라이트는 쯔양표 김장 먹방 풀코스. 김치와 찰떡궁합인 수육 6kg, 생굴 1.8kg, 통햄구이, 군고구마, 라면 등 화려한 라인업을 예고한다. 또 군고구마 기계부터 고깃집 화로테이블까지 만물상스러운 쯔양네 필살 요리 장비들이 총출동할 예정이다.매니저가 ”눈이 감길 정도로 배부르다”고 호소하는 와중에도, 쯔양은 자신의 얼굴 만한 고구마에 김치를 싸 먹거나 통햄구이 위 짜장라면, 마요네즈를 얹어먹는 기가 막힌 먹방을 선보인다. 이밖에도 따라 해보고 싶은 ‘쯔양표 김치 꿀조합’이 대거 공개된다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr