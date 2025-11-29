'나경은♥' 유재석, SNS 안 한다더니…결국 충돌했다, 촬영 중 '손가락질'까지 ('런닝맨')

사진=텐아시아DB

나경은 남편 유재석이 하하와 충돌한다.오는 30일 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에서는 각자의 감성을 건 낭만 토론회가 펼쳐진다.최근 진행된 녹화는 ‘낭만 이 맛 아닙니까~’ 레이스로 꾸며져 넘치는 여행 경비에 따라 벌칙자가 발생한다. 그러나 ‘낭만 여행’인 만큼, 낭만을 인정받는다면 여행 경비가 차감돼 돈과 상관없이 즐거운 여행을 만끽할 수 있다.이에 멤버들은 욕지도의 한 해녀 식당에서 산지 직송 해산물을 양껏 즐긴 뒤, ‘낭만이란 무엇인가?’ 토론을 시작했다. 이때 유재석이 자신의 낭만을 어필하던 중 “트위터 감성이다”라며 자칭 ‘트렌드세터’ 하하와 충돌해 시선을 끌었다. SNS 안 하기로 유명한 유재석과 ‘SNS 러버’ 하하, 극과 극인 두 사람의 ‘낭만 빅 매치’가 어떻게 끝날지 주목된다. 공개된 스틸 속 유재석은 손가락질까지 하고 있어 결과에 이목이 쏠린다.멤버들이 욕지도에서 어디서도 본 적 없는 이색 낭만을 찾아낸다. 바로 한국 최초의 참치 양식장에서 참치들에게 직접 밥을 줄 수 있게 된 것. 수백 마리의 대형 참치가 회오리치는 모습에 멤버들은 감탄사를 참을 수 없었다. 심지어 직접 밥을 주자 이때를 기다렸다는 듯 돌고래처럼 튀어 오르는 절경을 마주하기도 했다.통영 ‘통’이 함께하는 낭만 찾아 삼만리 ‘낭만 이 맛 아닙니까~’ 레이스는 30일 오후 6시 10분 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr