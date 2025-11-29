사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 상큼한 미모가 빛나는 근황을 전해 눈길을 끈다.최근 강예원은 자신의 인스타그램에 "오늘도 화이팅했다"라며 :오늘은 뭐먹지? 샤브샤브다"라는 멘트와 사진을 게시했다.사진 속 강예원은 공개된 사진 속 강예원은 화려한 크리스마스 트리 옆에서 포즈를 취하고 있다. 화이트 퍼 재킷과 블랙 미니스커트, 롱부츠를 매치해 러블리하면서도 시크한 겨울룩을 완성했다. 트리의 반짝이는 조명과 강예원의 밝은 미소가 어우러지며 따뜻한 연말 분위기를 자아낸다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 귀여운거 아닌가요", "늘 귀엽고 예쁘당" 등의 댓글을 남기며 열렬한 반응을 보였다.한편 2001년 드라마 '허니허니'로 데뷔한 1979년생 강예원은 46세로 드라마, 예능, 영화를 오가며 다방면으로 활동했다. 강예원은 지난 2022년 JTBC '한 사람만'에 출연 후 현재는 3년째 작품 활동을 쉬고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr