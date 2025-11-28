사진=박지연 SNS

사진=박지연 SNS

방송인 이수근의 아내 박지연 씨가 지인들에게 고마움을 표했다.박지연 씨는 28일 자신의 인스타그램 스토리에 "남편이 그랬다. '당신 주변에는 좋은 사람들이 많다'고. 내가 더 좋은 사람 될게요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박지연 씨가 지인들에게 꽃다발을 선물 받은 모습. 같이 첨부된 쪽지에는 '다시 태어난 지 100일을 축하해요. 내일 수술 잘 마치고 나서 데이트 해요'라는 문구가 적혀 있었다.박지연 씨 역시 "입원 중이라 사진으로 받아봤지만 바쁜 와중에 따듯한 너희. 고마워"라며 현재 병원에 있음을 암시해 눈길을 끌었다.앞서 박지연 씨는 2011년 둘째 임신 당시 임신중독증으로 인해 신장 기능에 이상이 생기면서 한 차례 신장 이식 수술을 받았다. 이후 지난 8월 친오빠로부터 두 번째 신장 이식을 받았다.한편 스타일리스트 출신인 박지연 씨는 12살의 나이차를 극복하고 2008년 이수근과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 평소에도 이수근을 위해 수준급의 음식 솜씨를 발휘하는 등 내조에 힘쓰고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr