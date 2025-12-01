그룹 베리베리/사진제공=젤리피쉬 엔터테인먼트

2년 7개월 만에 컴백한 그룹 베리베리가 이번 활동 목표로 '빌보드 차트 진입'을 꼽았다.베리베리는 지난 27일 서울 청담동에 위치한 카페에서 네 번째 싱글 앨범 'Lost and Found'(로스트 앤 파운드) 발매 기념 라운드 인터뷰를 열고 텐아시아와 만났다.이번 활동 목표로 연호는 "음악방송 1위 타이틀을 꼭 갖고 싶다. 또 저번에 빌보드 월드 송 세일즈 차트에 들어간 적이 있다. 이번엔 좀 더 큰 차트에서 놀아보고 싶다. 국내 음원차트 100위 안에도 들고 싶다. 저희의 가장 큰 커리어가 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.강민은 "숫자로는 욕심에 끝이 없는 것 같다"면서 "이 신에서 일하시는 많은 분이 저희 무대를 보고 얘네 누구냔 생각이 들었으면 좋겠다. 우리 무대를 보고 누군가 많은 걸 얻어가려고 노력하고 배운다면 저희에겐 좋은 일이지 않을까"라고 했다.베리베리의 'Lost and Found'는 2023년 5월 발매한 7번째 미니 앨범 'Liminality - EP. DREAM'(리미널리티 - 에피소드.드림) 이후 2년 7개월 만에 발매하는 새 앨범이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'RED (Beggin')'(레드)을 비롯해 수록곡 'empty'(엠티)와 '솜사탕 (Blame us)' 등 총 3개의 트랙이 담겨 있다.한편, 베리베리의 네 번째 싱글 앨범 'Lost and Found'는 오는 12월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr