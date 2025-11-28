'100만 유튜버' 원지, 직원 혹사 논란에 고개 숙였지만…2만 구독자 이탈 [TEN이슈]

여행 유튜버 원지가 새 사무실 영상 공개 이후 불거진 근무 환경 논란으로 일주일 만에 약 2만 명의 구독자를 잃었다.28일 기준 유튜브 채널 '원지의하루' 구독자 수는 100만 명이다. 이는 논란 전 102만 명보다 약 2만 명 감소한 수치다. 구독자 급감은 20일 게재된 '6평 사무실 구함' 영상 공개 이후 이어지고 있다.문제가 된 영상에는 지하 2층, 약 6평 규모의 창문 없는 사무실에서 직원 3명이 업무를 수행하는 모습이 담겼다. 댓글창에는 "답답한 공간에 3명이나", "택배 업무까지 한다는데 숨 막힐 것 같다", "누가 지하 2층을 사무실로 쓰냐"는 비판이 잇따랐다.이에 원지는 영상을 비공개로 돌리고 첫 해명을 내놨다. 그는 "영상만으로는 건물의 환기 시스템이나 구조가 온전히 전달되지 않아 실제보다 열악한 환경으로 받아들여졌을 수 있다"며 "전체 건물 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이뤄지는 구조라 창문이 없어도 큰 문제가 없다고 판단해 첫 사무실로 계약했다"고 설명했다. 이어 "첫 사무실이다 보니 미숙한 부분이 많았다"며 "남겨주신 의견을 반영해 더 나은 방향으로 발전하겠다"고 밝혔다.그러나 비판은 멈추지 않았다. 온라인에서는 원지가 비즈니스석 탑승이나 명품 소비를 공개해온 점, 자신의 한남동 사무실은 쾌적한 공간으로 따로 마련해둔 점 등이 다시 도마 위에 올랐다. '직원 복지보다 본인 편의를 우선한 것 아니냐'는 지적도 제기됐다.논란이 지속되자 원지는 21일 "사무실 환경에 대한 질책을 무겁게 받아들이고 있다"며 "직원들이 매일 시간을 보내는 공간인 만큼 근무 환경과 복지를 가장 먼저 생각했어야 하는데 고용주로서 제 배려가 부족했다"고 재차 인정했다. 또 "사무실을 구하는 과정에서 안일하게 판단한 제 불찰이다. 지적이 없었다면 계속 직원들에게 희생을 요구했을지도 모른다는 생각에 부끄럽다"고 말했다.원지는 "즉시 직원들과 논의해 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하겠다"고 밝히며 논란을 수습하려는 입장을 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr