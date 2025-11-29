'최초 공개' 전인화 CEO 딸, 엄마 안 닮았더니…성형 고백 "의사 도움 받아"

사진='안녕하세요 최화정이에요' 영상 캡처

전인화가 딸을 방송 최초로 공개했다. 전인화 딸은 성형 사실도 솔직하게 고백했다.지난 27일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '최화정 안부럽다는 전인화의 효심 가득 금쪽같은 딸 방송 최초 공개'라는 영상이 공개됐다.최화정은 전인화를 만났다. 최화정은 "내가 인화하고 처음 밥 먹어본다. 오히려 (유)동근 오빠와 친했다. 친한 오빠의 와이프니까 더 정이 간다"라고 말했다. 전인화는 최화정에서 크리스마스 오너먼트 등 연말에 어울리는 선물을 건네는 센스를 발휘했다.전인화는 "언니는 나이를 안 먹는다. 난 요즘에 언니가 세상 부럽다"라고 말했다. 이에 최화정은 "결혼 안 한 거 뭐가 부럽냐"며 웃음을 터트렸다. 두 사람은 음식을 먹으며 담소를 나눴다.얼마 후 전인화, 유동근의 딸 유서현이 왔다. 최화정이 "서현이 예쁘다"고 칭찬하자 유서현은 "공들인 얼굴"이라고 너스레를 떨었다.33살이라는 전인화의 딸은 화장품 브랜드를 운영하고 있는 CEO. 최화정이 "대표님, 사업 잘 되고 있냐"고 안부를 묻자 유서현은 "열심히 하고 있다"고 답했다. 최화정은 "아들도 하나 있지 않나 .아들은 '슈퍼밴드'에 나가지 않았냐"고 하자 전인화는 고개를 끄덕이며 웃었다.최화정이 "엄마들은 딸이 있으면 너무 든든하지 않나"라고 하자 전인화는 "세상 부러울 게 없다. 내가 언니한테 100가지가 부러운데 이거 한 가지는 자랑하고 싶다"며 흐뭇해했다. 전인화는 "아들이 좀 질투한다. 누나를 볼 때는 다정하면서 왜 자를 볼 땐 날을 세우냐고 한다"며 웃음을 터트렸다.톱 연예인 딸로서 부담감은 없었냐는 물음에 유서현은 "아기 때는 있었다. 어릴 때는 어딜 가나 알아봤다. 심지어 어릴 때는 너무 안 닮아서 잡히기도 하고 그랬다"고 이야기했다. 어릴 적 엄마 촬영장을 따라갔는데, 전인화의 딸인 줄 모르고 사람들이 저지했다는 것.PD는 유서현을 보고 "아빠 얼굴도 있고 엄마 얼굴도 있다"고 했다. 이에 유서현은 "의사 선생님이 살짝 도와줬다. 이제야 (엄마 얼굴, 아빠 얼굴) 반반이 됐다"며 성형 사실을 솔직하게 고백했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr