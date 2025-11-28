사진제공=티빙

OTT 플랫폼 티빙(TVING)이 오는 30일 케스포돔(KSPO DOME)에서 열리는 '임영웅 IM HERO TOUR 2025-서울' 마지막 회차의 독점 생중계를 2일 앞두고 본격적인 카운트다운에 돌입했다.이번 생중계는 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록해 임영웅의 무대를 아쉽게 예매하지 못한 팬들에게 특별한 선물이 될 전망이다. 특히 이번 투어는 정규 2집 'IM HERO 2' 발표 후 처음 열리는 공연으로, 2집 수록곡부터 메가 히트곡까지 총망라한 세트리스트와 압도적인 스케일의 무대가 예고돼 그 어느 때보다 뜨거운 관심을 받고 있다.본공연의 감동을 배가시킬 스페셜 사전 콘텐츠 '임영웅 IM HERO TOUR 2025 – 카운트다운'도 준비되어 있다. 티빙은 공연 시작 1시간 전인 오후 4시부터 현장의 열기를 생생하게 전달하는 사전 라이브 콘텐츠를 제공한다. 해당 콘텐츠에서 특별 MC와 함께 팬들에게 사전에 접수된 다양한 주제의 앙케트 결과를 바탕으로 댓글 소통을 진행한다. 또 현장 관객과 직접 소통하며 공연장의 뜨거운 열기를 안방 1열 시청자들에게 생생하게 전달할 예정이다.오는 30일 오후 5시 생중계되는 '임영웅 IM HERO TOUR 2025-서울' 마지막 회차 생중계는 티빙 가입자라면 누구나 시청할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr