사진=FNC

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 신곡 뮤직비디오 티저를 공개하며 데뷔 열기를 끌어올렸다. 앞서 그는 정식 데뷔를 앞두고 지난 25일 웹예능 '홍석천의 보석함'에 장한음과 출연해 활약을 펼쳤다.소속사 FNC엔터테인먼트는 27일 0시 공식 SNS 채널을 통해 최립우 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림)의 타이틀곡 'UxYOUxU'(유유유) 뮤직비디오 티저를 최초 공개했다.공개된 영상에는 마치 동화 같은 몽환적인 분위기 속 최립우의 눈부신 비주얼이 담겨 눈길을 끈다. 또한 그간 베일에 싸여 있던 타이틀곡 'UxYOUxU'의 음원 일부가 처음으로 공개되어, 생동감 있는 비트와 'UxYOUxU'라는 가사가 곡에 대한 궁금증과 기대감을 증폭시킨다.다음 달 3일 발매되는 최립우의 첫 싱글 앨범 'SWEET DREAM'에는 타이틀곡을 필두로 수록곡 'Fresh'(프레시), '안녕 My Friend'(안녕 마이 프렌드)까지 총 3곡이 수록됐다. 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담은 이번 앨범을 통해, 최립우는 솔로 아티스트로서 새로운 이야기를 시작할 예정이다.최립우 싱글 앨범 'SWEET DREAM' 전곡 음원 및 타이틀곡 'UxYOUxU' 뮤직비디오는 12월 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다. 이어서 12월 20~21일에는 양일 총 4회에 걸쳐 세종대학교 대양홀에서 첫 단독 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우')를 개최하고 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr