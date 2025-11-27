사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

‘편스토랑’ 장민호의 깜짝 생일 파티가 공개된다.오는 28일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 주방의 신사 장민호가 지난주에 이어 절친 트로트 가수 김양, 김용필과 함께 한 이천 여행이 계속된다. 이 과정에서 촬영일 기준 생일을 앞두고 있던 장민호를 위해 절친들은 물론 의문의 사람들까지 모여 함께 서프라이즈로 축하를 해줬다고 한다.이날 공개되는 VCR 속 장민호는 김양, 김용필과 함께 이천의 유명한 디저트 카페에 도착했다. 이곳에는 이천의 특산물인 ‘쌀’로 만든 특별한 디저트가 가득했다. 트로트 3인방은 각자 취향을 저격하는 쌀 음료를 마시며 달콤한 휴식을 만끽했다.그러던 중 김양과 김용필은 입으로 자체 효과음까지 내며 케이크를 들고 요란하게 등장했다. 촬영일 기준 얼마 남지 않은 장민호의 생일을 축하해 주기 위해 서프라이즈를 준비한 것. 이때 카페 직원들, 손님들도 하나둘씩 일어나더니 생일 축하 현수막과 피켓을 들고 함께 생일 축하 노래를 불러 장민호를 깜짝 놀라게 했다. 김양과 김용필이 손님들과 함께 작당모의를 해 큰 이벤트를 꾸민 것.장민호는 광대가 승천할 것 같은 함박웃음을 보이더니, 신나는 음악에 맞춰 즉석에서 아이돌 그룹 출신다운 댄스로 흥을 돋워 모두의 환호를 받았다.더불어 이날 장민호는 고마운 김양X김용필 두 사람에게 이천 쌀로 특별한 ‘호마카세’를 선보인다. 사골 없이 1시간 만에 뚝딱 완성하는 뽀얀 국물의 설렁탕, 매콤 달콤 중독성 최강 돼지갈비찜까지. 김양과 김용필이 “이 음식들에 쌀이 들어간다고?”라며 놀란 장민호의 이천 쌀 ‘호마카세’와 함박웃음이 쏟아진 장민호의 생일 서프라이즈는 오는 28일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr