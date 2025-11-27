사진=텐아시아DB

사진=Mnet

사진=Mnet

전소연이 메인 프로듀서를 맡은 '힙팝 프린세스'에서 힙합 새싹들의 디스 배틀로 또 한 번 레전드를 경신한다.오늘(27일, 목) 밤 9시 50분(KST) 방송되는 Mnet '언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스'(이하 '힙팝 프린세스') 7회에서는 스페셜 저지 바다와 함께하는 세 번째 트랙 경쟁 '트루 배틀(True Battle)'이 계속된다. 7번 트랙 'KITTY MONEY'의 주인공이 탄생하는 동시에, 무려 6명의 탈락자가 발생하며 긴장감을 고조시킬 전망이다.지난주 포문을 연 트루 배틀은 두 개의 트랙 '짱껨뽀'와 'KITTY MONEY'를 두고 팀전으로 펼쳐지는 디스 배틀이다. 랩의 기교와 재치, 창의성이 담긴 팀 퍼포먼스를 평가하는 미션으로, MC 겸 메인 프로듀서인 소연 또한 "'힙팝 프린세스'의 꽃 같은 무대"라고 평가할 만큼 기대 속 포문을 열었다. 이번에는 신곡 ‘KITTY MONEY’를 두고 불꽃 튀는 대결이 펼쳐질 예정. 양보 없는 승부욕과 함께, 각 참가자의 개성 넘치는 캐릭터도 더욱 두드러질 전망이다.엇갈린 희비 속에서 탈락자들도 발생한다. 트루 배틀에서 패배한 두 팀 중 각각 3명씩, 무려 6명이 무대를 떠나게 되는 것. 일부 참가자는 "함께 데뷔하자고 했던 약속"을 언급하며 현장을 울컥하게 만드는 장면도 포착돼 궁금증을 더한다.네 번째 트랙 경쟁인 '스페셜 프로듀서 신곡 미션'도 베일을 벗을 예정이다. 일본 힙합을 대표하는 아티스트 버발(VERBAL(m-flo))이 스페셜 프로듀서로 참여하며, 한 곡당 세 팀이 경쟁하는 치열한 승부가 펼쳐질 예정. 특히 무대에 오를 수 있는 팀은 단 두 팀뿐이라는 초유의 룰이 공개돼 역대급 생존 경쟁의 서막이 열릴 전망이다.이번 미션을 통해 2004년 보아가 피처링으로 참여한 레전드 명곡 '더 러브 버그(the Love Bug)'를 ‘힙팝 프린세스’ 버전으로 리메이크한 곡과 함께 프로그램을 위해 새롭게 준비한 곡이 공개될 예정이어서 기대감을 높이는 상황. 매회 레전드 무대로 기대를 높이는 '힙팝 프린세스'는 매주 목요일 밤 9시 50분(KST) Mnet에서 방영되며, 일본에서는 U-NEXT를 통해 서비스된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr