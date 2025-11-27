사진 제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계' 24기 영식이 마침내 용담과 설레는 데이트에 나선다.27일 방송되는 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 마침내 성사된 '벙벙좌' 24기 영식과 용담의 '1:1 데이트' 현장이 공개된다.앞서 24기 영식은 피나는 예습과 노력 끝에 '사계 데이트권'을 거머쥐었고, 용담에게 곧장 데이트 신청을 했다. 이날 그는 드디어 용담과 데이트에 나서면서 "(솔로민박에서) 처음 밖으로 나가네"라며 아이처럼 기뻐한다. 그러면서 그는 "차 문 열어드리겠다"고 용담을 밀착 에스코트하고, 용담은 "저 대접 받겠다"며 24기 영식의 매너에 고마워한다.달달한 분위기 속, 두 사람은 차 안에서 여행에 대한 이야기를 나눈다. 이때 24기 영식은 영국 유학 생활을 떠올리며 '해리포터' 토크에 푹 빠진 용담에게 "저도 순간 가고 싶다는 생각이 들었다"며 "같이 가실래요?"라고 기습 플러팅을 한다.데이트 장소에 도착한 뒤에도 24기 영식은 불꽃 직진을 이어간다. 그는 "(차에서) 내릴 때도 에스코트 할 거다. 퀸 아니시냐"며 용담을 여왕에 비유하고, 급기야 "공주님, 내리시죠!"라고 외친다. 또한 그는 "예쁜 경치랑 뒷모습이 잘 어울려서 순간 말을 잃었다"며 회심의 멘트를 던지는데, 과연 용담이 24기 영식의 '불도저 직진'을 받아줄지 두 사람의 러브라인에 관심이 모아진다.SBS Plus와 ENA '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr