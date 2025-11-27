사진=방송인 박수홍 SNS

방송인 박수홍이 딸 재이와의 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.27일 박수홍은 자신의 채널에 "자동차 덕후 재이 드디어 차 뽑았다홍"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 재이는 어린이용 푸시카에 올라 환한 미소를 짓고 있었다. 처음 생긴 자신의 '자동차'에 신이 난 듯한 표정으로 카메라를 바라보며 여유로운 포즈를 취했다.또 다른 사진에서는 새로 받은 차에 편안하게 앉아 간식을 먹고 있는 모습이 담겼다. 작은 입으로 음식을 오물거리며 먹방에 집중한 재이의 모습이 포착됐고, 재이는 가죽 재킷을 착용해 푸시카와 어울리는 스타일을 완성했다.박수홍은 딸과 놀이터에서 시간을 보낸 모습도 함께 공유했다. 그네에 나란히 앉은 부녀는 똑 닮은 미소를 지으며 여유로운 오후를 보내고 있었다. 박수홍은 재이의 모습을 여러 장면으로 기록하며 딸과 보내는 시간을 공개했다.박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고 후 결혼식을 올렸다. 김다예는 시험관 시술을 통해 임신했고, 지난해 첫 딸 재이를 출산했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr