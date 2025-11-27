사진=방송인 박수홍 SNS
사진=방송인 박수홍 SNS
방송인 박수홍이 딸 재이와의 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.
사진=방송인 박수홍 SNS
사진=방송인 박수홍 SNS
27일 박수홍은 자신의 채널에 "자동차 덕후 재이 드디어 차 뽑았다홍"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 재이는 어린이용 푸시카에 올라 환한 미소를 짓고 있었다. 처음 생긴 자신의 '자동차'에 신이 난 듯한 표정으로 카메라를 바라보며 여유로운 포즈를 취했다.

또 다른 사진에서는 새로 받은 차에 편안하게 앉아 간식을 먹고 있는 모습이 담겼다. 작은 입으로 음식을 오물거리며 먹방에 집중한 재이의 모습이 포착됐고, 재이는 가죽 재킷을 착용해 푸시카와 어울리는 스타일을 완성했다.
사진=방송인 박수홍 SNS
사진=방송인 박수홍 SNS
박수홍은 딸과 놀이터에서 시간을 보낸 모습도 함께 공유했다. 그네에 나란히 앉은 부녀는 똑 닮은 미소를 지으며 여유로운 오후를 보내고 있었다. 박수홍은 재이의 모습을 여러 장면으로 기록하며 딸과 보내는 시간을 공개했다.

박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고 후 결혼식을 올렸다. 김다예는 시험관 시술을 통해 임신했고, 지난해 첫 딸 재이를 출산했다.


이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지