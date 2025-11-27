/ 사진=텐아시아 DB

가수 빽가가 올드카를 판매 중인 근황을 전했다.27일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 빽가, 이현이가 출연해 이야기를 나눴다. 이날 한 청취자는 빽가가 올드카를 판매한다는 소식을 언급하며 "사기 당하실까 걱정된다"고 말했다.그러자 빽가는 "올드카를 여러 대 갖고 있는데 이제 정리하려고 한다. 디지털 계기판이 있는 차를 타고 싶어 정리 중"이라며 "사기꾼을 만날까 봐 개인 SNS에 올렸다. 오늘 아침에 차를 팔고 왔다"고 밝혔다.그는 이어 "올드카 6대 중 며칠 전 1 대, 오늘 2 대를 팔았고다. 내일 모레 또 판다. 팔려고 한 3대는 모두 팔렸다. 사기꾼도 만나지 않았다"고 덧붙였다.그러면서 빽가는 과거 사기를 당했던 경험도 털어놨다. 그는 "옛날에 차를 샀는데 임시 번호판을 달아야 하는 차더라. 근데 등록이 안 되는 차였다. 그래서 한 달에 한 번씩 번호판을 바꾸러 갔지만 결국 그 사람을 찾지 못했다. 도망갔다"고 회상했다.이를 들은 박명수는 "많은 분들이 빽가 씨 사기 안 당하게 걱정한다. 서류 같은 것도 잘 챙기면서 주의하라"고 조언했다.앞서 빽가는 채널A '탐정들의 영업비밀'에 출연해 "손해, 사기를 너무 많이 당해서 지인들에게 '손해사정사'란 별명을 얻었다. 기억나는 것만 6~7개다"라고 고백했었다. 또한 앞서 '라디오쇼'에서 최근 해외 출국 준비 중 사기 피해를 당했다고 털어놓기도 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr