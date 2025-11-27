사진=브랜뉴뮤직

라이머 소속사 브랜뉴뮤직이 기획한 그룹 AB6IX(에이비식스)의 멤버 김동현이 유플러스 모바일TV 드라마 '미래의 미래'에서 순정파 남사친 이현재 역을 맡아 오랜만에 연기 활동에 나선다. 앞서 김동현은 2017년 방송된 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 얼굴을 처음 알렸다.김동현이 출연하는 '미래의 미래'는 MZ세대 공감 청춘 성장기를 담은 드라마다. 첫사랑의 배신을 겪은 공미래(권나연 분)가 영화 동아리 '팝콘각' 친구들과 함께 복수 프로젝트 '복.연.뜨'를 진행하며 진정한 자아를 찾아가는 과정을 그린다. 김동현이 연기하는 이현재는 공미래의 절친이자 14살부터 그녀를 짝사랑해 온 인물로, 고등학교·대학교·동아리까지 함께한 캐릭터다.지난 25일 U+ 모바일TV를 통해 '미래의 미래'는 이현재 버전 티저를 공개했는데, 티저 속 김동현은 공미래 곁을 지키는 풋풋하고 설렘 가득한 훈남 대학생 이현재의 모습을 보여주며 글로벌 팬들의 기대를 높였다.지난 24일에는 상암의 한 호텔에서 진행된 제작발표회에서 본인이 맡은 캐릭터와 작품에 대한 이야기를 나누며 시청자들에게 인사를 전했다. 김동현은 "오랜만에 작품으로 찾아뵙게 되어 감사하고 설렌다"라며 "'미래의 미래'를 통해 그동안의 갈증을 해소하고 연기적으로도 더 좋은 모습을 보여드리겠다"라고 소감을 전했다.김동현은 2021년 웹드라마 '썸타는 편의점', SBS '너의 밤이 되어줄게'를 통해 연기 활동을 시작했으며, 2024년 Alwayz '히키코모리 재벌 키우기' 등에서 주연을 맡으며 배우로서 탄탄한 필모그래피를 쌓아가고 있어 앞으로의 행보가 더욱 기대된다.'미래의 미래'는 총 6부작으로, 2025년 11월 28일을 시작으로 매주 금요일 오전 11시에 공개된다.'짝사랑'이라는 감정을 정의할 수 있는 캐릭터라고 생각합니다.사람의 상태나 기분을 잘 파악하고 다가가는 방식이 비슷하지만, 차이점은 현재보다 조금 더 직진하는 성격이라는 점입니다.좋아하는 사람에게 호감을 표현하는 것과 친구에게 호감을 표현하는 것의 중간 점을 찾아 연기에 진심을 담기 위해 노력을 많이 했습니다.아직 부족한 부분이 많지만, 현장에서의 여유가 예전보다 조금 늘어난 것 같습니다. 여유가 조금씩 생기면서 당일 제가 표현해야 하는 캐릭터에 더 집중할 수 있게 됐습니다.학창 시절의 자신일 수도 있고 다른 사람일 수도 있겠지만, 그때만 느낄 수 있었던 다양한 감정들을 다시 한번 느끼시고 추억 여행을 하셨으면 좋겠습니다.성숙하지 못했을 시절의 패기 어린 에너지와 미소를 지을 수 있는 귀여운 첫사랑, 그리고 청춘을 느낄 수 있는 드라마라고 생각합니다! 시청자분들도 온전히 청춘을 음미하시면서 즐겁게 시청해 주시면 감사하겠습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr