배우 송선미가 고 이순재를 추모했다.지난 26일 송선미는 자신의 계정에 "언제나 큰 나무로 계셔주셨던 선생님께서 든든한 버팀목이 되어주셨기에 후배 연기자로서 얼마나 마음속으로 큰 의지가 되었는지 모릅니다…"라고 운을 뗐다.그러면서 "항상 저희의 곁에 계셔주실 거라 생각했던 선생님이셨기에 더욱 아쉬움과 슬픔이 큽니다. 정말로 모든 세대에게 사랑받으셨던 선생님, 선생님 걸어오신 길을 돌아보며 저도 남은 삶을 더 잘 살아가야겠다는 생각이 들었습니다.. 선생님 그 곳에서 평안하세요. 선생님의 모습은 영원히 대중들의 기억에 살아 숨쉴 거예요.. 존경합니다"라고 적었다.한편 이순재는 지난 25일 세상을 떠났다. 향년 91세.빈소는 서울시 송파구 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐으며, 27일 오전 5시 30분 영결식이 거행됐다. 장지는 이천 에덴낙원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr