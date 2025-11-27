사진제공=티빙

'친애하는 X' 김유정이 홍종현의 손을 잡았다.티빙 오리지널 '친애하는 X' 측은 9-10회 공개를 앞둔 27일 재기의 기회를 만난 백아진(김유정 분), 그리고 뜻밖의 위기를 만난 윤준서(김영대 분)와 김재오(김도훈 분)의 대비되는 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.앞서 공개된 '친애하는 X' 7-8회에서는 톱스타 백아진이 추락 위기에 직면했다. 백아진이 허인강(황인엽 분)을 이용하기 위해서 의도적으로 접근한 사실을 알게 된 홍경숙(박승태 분)은 불의의 사고를 당했고, 외할머니의 부재와 백아진과의 이별로 괴로워하던 허인강은 비극적 최후를 맞았다. 허인강의 비보에 서미리(김지영 분)는 백아진에 대한 분노와 원망으로 복수를 다짐했다.하지만 문도혁(홍종현 분)의 등장과 함께 판세가 뒤집힌다. 이날 공개된 사진에서 백아진과 문도혁이 한층 가까워진 아찔한 거리감 속, 서로 속내를 들키지 않으려는 미묘한 눈빛으로 마주하고 있다. 더 높은 곳을 향한 백아진의 끝없는 욕망과 그런 그를 차지하려는 문도혁의 위험한 집착이 얽혀 어떤 결과를 가져올지 궁금증을 자아낸다.그런가 하면 또 다른 사진에는 화려한 재기를 예고하는 백아진과 달리, 흙먼지가 묻은 옷차림으로 아스팔트 바닥에 주저앉은 윤준서와 김재오의 모습이 담겼다. 앞서 김재오가 백아진 뒤를 쫓는 의문의 무리에게 위협을 당한 가운데, 8회 말미 문도혁이 김재오의 행보를 보고받는 장면이 그려졌다. 두 사람을 이렇게 위험에 빠뜨린 인물은 누구일지, 백아진을 둘러싼 세 명의 남자 중 그의 구원자가 될 사람은 누구일지 관심이 쏠린다.이날 공개되는 '친애하는 X' 9-10회에서는 백아진이 자신을 끌어 내리려는 서미리 대표와 뜨겁게 맞붙는다. 하지만 백아진은 주저앉지 않고 반격을 노리고, 문도혁은 백아진의 새로운 시작을 돕기로 한다. "어디까지 올라가고 싶어요?"라는 예고편 속 문도혁의 한 마디가 백아진의 인생에 어떤 변화를 가져올지 기대를 모은다.'친애하는 X' 9-10회는 이날 오후 6시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr