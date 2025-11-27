트와이스 롤라팔루자 시카고 / 사진 제공=JYP

그룹 트와이스의 'Strategy'가 미국에서 100만 유닛 이상 판매되며 K팝 걸그룹 최초로 미국 레코드산업협회(RIAA) 플래티넘 인증을 받았다.RIAA는 26일 공식 홈페이지를 통해 트와이스의 미니 14집 수록곡 'Strategy'가 플래티넘 인증을 획득했다고 발표했다. 트와이스는 앞서 'The Feels', 'I CAN'T STOP ME'로 골드 인증을 받은 바 있으며, 이번 플래티넘으로 K팝 걸그룹 중 가장 높은 등급의 RIAA 인증을 보유하게 됐다.RIAA는 미국 내 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1000만 이상)로 인증을 부여한다.'Strategy'는 넷플릭스 'K팝 데몬 헌터스' 오리지널 사운드트랙에 수록돼 흥행을 이끌었고, 빌보드 메인 차트 '핫 100'에서 17주 연속 차트인에 성공했다. 발매 1년이 되기 전 플래티넘을 달성하며 글로벌 인기를 다시 입증했다.데뷔 10주년을 맞은 트와이스는 올해 전 세계 43개 지역 74회 규모의 여섯 번째 월드투어 'THIS IS FOR'를 진행하며 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr