사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

2026년 tvN 첫 로맨틱 코미디 '스프링 피버'가 대본 리딩 현장을 공개했다.내년 1월 5일(월) 첫 방송 예정인 월화드라마 '스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.'스프링 피버'는 믿고 보는 대세 배우 안보현, 이주빈과 차서원, 조준영, 이재인, 진경, 배정남까지 출연을 확정하며 방송 전부터 화제를 모았다. 여기에 tvN 월화극 역대 최고 시청률을 기록한 '내 남편과 결혼해줘'의 박원국 감독이 연출을 맡아 2026년 기대작으로 급부상하고 있다.27일 '스프링 피버' 대본 리딩 현장이 처음 공개되어 시청자들의 기대감을 키운다. 박원국 감독과 김아정 작가를 비롯해 안보현(선재규 역), 이주빈(윤봄 역), 차서원(최이준 역), 조준영(선한결 역), 이재인(최세진 역), 진경(서혜숙 역), 배정남(정진혁 역) 등 드라마의 중심을 이끌어갈 배우들이 한자리에 모여 첫 호흡을 맞춘 것.안보현은 선한결(조준영 분)의 삼촌 선재규 역을 맡아 예측불허한 행동으로 마을을 떠들썩하게 만드는 요주의 인물에 완벽히 몰입한 모습을 보였다. 그는 섬세한 표현력으로 선재규 캐릭터를 유쾌하게 그려낸 동시에, 실제 부산 출신답게 맛깔나는 사투리 연기까지 더해 현장을 웃음 짓게 했다.이주빈은 마을 사람들의 궁금증을 자아내는 고등학교 교사 윤봄으로 완벽 변신해 단숨에 시선을 사로잡았다. 그는 차가운 겉모습 뒤에 여린 마음을 지닌 '아웃사이더 선생님' 윤봄을 자신만의 색으로 풀어냈다.차서원, 조준영, 이재인 역시 존재감을 드러냈다. 차서원은 무결점 엘리트 변호사 최이준 역으로 변신해 극 중 재규와 윤봄 사이에서 어떤 역할을 할지 궁금증을 자극했다. 신수 고등학교 부동의 1등이자 재규의 하나뿐인 조카 선한결을 연기한 조준영과 신수고 만년 2등이자, 한결의 안티팬 최세진 역의 이재인은 경쟁과 설렘을 오가는 청춘 로맨스를 선보이며 극에 활력을 불어넣었다. 이외에도 신수고 선생님으로 등장하는 진경, 배정남, 김병춘, 오만석, 정영기 등 매력 폭발한 씬스틸러 군단의 활약이 작품의 재미를 한층 끌어올릴 전망이다.1988년생 안보현은 "여태껏 보지 못한 비주얼을 가진 캐릭터들이 등장한다"며 "대본이 정말 재미있었고, 처음 해보는 삼촌 역할과 사투리 대사에 매력을 느꼈다. (보시는 분들이) 하하 호호 하면서 볼 수 있는 드라마가 될 거라 생각한다"라고 관전 포인트를 전했다.1989년생 이주빈은 "예쁜 배경과 눈이 시원해지는 마을 풍경, 재치 있는 개그 코드"가 관전 포인트라며 "재규와 봄뿐만 아니라 학생들과 선생님들의 티키타카도 좋고, 히든카드가 나오는데 그 친구를 보는 재미도 있을 것"이라고 덧붙였다. 앞서 그는 지난 3월 첫 방송 된 tvN '이혼보험'에서 주연으로 출연했지만, 11회차 최저 시청률을 0.9%를 기록하며 씁쓸함을 맛봤다.'스프링 피버'는 2026년 1월 5일(월) 오후 8시 50분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr