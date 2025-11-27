최립우/ 사진=FNC엔터테인먼트

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 또 한 번 티켓 파워를 입증했다.최립우는 오는 12월 20~21일 오후 2시와 7시 세종대학교 대양홀에서 단독 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우')를 개최한다.앞서 12월 20일로 예정됐던 이번 팬미팅은 티켓 오픈과 동시에 빠르게 매진되며 뜨거운 반응을 불러일으켰다. 이후 팬들의 성원에 힘입어 12월 21일 공연을 추가로 편성했고, 지난 26일 진행된 추가 회차 티켓 예매 역시 오픈 직후 단숨에 매진되며 최립우의 티켓 파워를 보여줬다.최립우는 'Drawing Yu'를 통해 그의 매력을 온전히 담아낸 다채로운 무대와 이벤트로 팬들과 소중한 추억을 쌓을 예정이다. 또한 내년 1월에는 대만에서 팬미팅을 열고, 국내외 팬들과의 만남을 이어갈 전망이다.최립우는 오는 12월 3일 오후 6시 싱글 앨범 'SWEET DREAM'을 발매하는 가운데, 다양한 티징 콘텐츠를 공개하며 가요계 출격 준비에 박차를 가하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr