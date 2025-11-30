사진=텐아시아 사진 DB

유니스, 김세정, 하츠투하츠, 아이브, 니쥬, 블랙핑크, 에스파, 엔믹스, 이즈나, 트와이스가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 11월 '아티스트탑텐 K-팝 걸 브랜드' 주인공으로 선정됐다.11월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 그룹 유니스가 K팝 걸 브랜드 부문 1위를 차지했다. 지난 27일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면, 멤버 임서원은 학생복 전문 브랜드 스쿨룩스의 신규 모델로 발탁됐다. 유니스는 지난 여름 데뷔 첫 아시아 투어를 개최하고 한국과 일본 필리핀 팬들을 만났다. 또한, 지난 9월 일본 아티스트 noa와의 컬래버레이션곡 'Shaking My Head'(쉐이킹 마이 헤드)와 첫 일본 오리지널곡 '모시모시'를 선보였다.2위는 가수 김세정이다. 김세정은 2016년 걸그룹 아이오아이로 데뷔한 뒤 구구단 활동을 거쳐 솔로로서 '꽃길', 'Warning'(워닝) 등을 발표하며 입지를 다졌다. 뮤지컬과 연극 무대에서도 활동을 이어왔다. 김세정은 MBC 드라마 '이강에는 달이 흐른다'에 강태오와 달달하면서도 아련한 케미를 선보였다.3위는 하츠투하츠가 차지했다. 하츠투하츠는 지난 28일과 29일 양일간 열린 '2025 마마 어워즈'에서 2관왕에 올랐다. 이날 신인상에 이어 본상 격인 '팬스 초이스'를 수상한 하츠투하츠는 "저희가 첫 번째로 출연한 MAMA 시상식인데 팬스 초이스를 받게 돼 영광이다"라고 소감을 말했다. 이어 이들은 "이 상은 저희 팬들이 만들어 준 상이라고 생각한다”면서 “저희 SM엔터테인먼트 식구들과 팬들에게 다시 한 번 감사하다"라고 덧붙였다.이어 아이브, 니쥬, 블랙핑크, 에스파, 엔믹스, 이즈나, 트와이스 순이었다.유니스, 김세정, 하츠투하츠, 아이브, 니쥬, 블랙핑크, 에스파, 엔믹스, 이즈나, 트와이스의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr