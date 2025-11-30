사진=텐아시아 사진 DB

이창섭, 김중연, 우디, 우즈, 김태연, 박서진, 빈예서, 조째즈, 올데이 프로젝트, 10CM가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 11월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드' 주인공으로 선정됐다.11월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 이창섭이 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 이창섭은 지난 27일 발매된 가수 헤이즈의 미니 10집 'LOVE VIRUS Pt.1'(러브 바이러스 파트 원) 수록곡 '새벽택시 (Feat. 이창섭)'에 피처링으로 참여했다. 또 그는 지난 20일 첫 화가 공개된 SBS의 글로벌 웹예능 '또로라'에 그룹 마마무 솔라, 몬스타엑스 형원과 함께 출연하고 있다.2위에는 가수 김중연이 이름을 올렸다. 김중연은 내년 1월 10일 토요일 서울 여의도 KBS홀에서 단독 콘서트 'PERFORMER : The Original Vol.2'를 개최한다. 그는 지난 7월 서울 연세대학교 신촌캠퍼스 대강당에서 단독 콘서트 '퍼포머 디 오리지널(Performer: The Original)'를 개최했다. 8개월 만에 열린 단독 콘서트에서 그는 1500여 명의 팬들을 만났다.3위는 우디다. 우디는 지난 8일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'의 '명사 특집 오은영 박사 1부'에 출연했다. 우디는 오은영 박사가 힘들 때 듣는다는 '위로의 명곡' 이글스의 '호텔 캘리포니아'를 선곡해 무대를 했다. 또한, 그는 지난 9월 신곡 'In Me(인 미)'를 발매했다.이어 우즈, 김태연, 박서진, 빈예서, 조째즈, 올데이 프로젝트, 10CM 순이었다.이창섭, 김중연 우디, 우즈, 김태연, 박서진, 빈예서, 조째즈, 올데이 프로젝트, 10CM의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr