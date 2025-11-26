사진=텐아시아 DB

사진=심하은 SNS

축구 국가대표 선수 출신 이천수가 정치자금법위반 논란 등에 연루됐다는 의혹이 제기됐다.26일 한 연예 매체는 "이천수가 2022년 윤한홍 국회의원의 정치자금법 위반 의혹에서 결정적 증언을 한 인물"이라고 보도했다.보도에 따르면, 공천 헌금 1억원 수수 혐의를 받는 '건진법사' 전성배를 둘러싼 수사 과정에서 이천수가 "쇼핑백 전달 장면과 통화 내용을 목격·청취했다"고 진술했다.2020년에 '퀸비코인' 시세 급등·하락 사태에도 이천수가 연관됐다는 의혹이 제기됐다. 당시 이천수는 퀸비컴퍼니 '고문'으로 월 275만원을 지급 받은 것으로 알려졌다. 이 코인은 배용준과 숙명여자대학교 김기영 교수가 이름을 올린 프로젝트였다. 실체 없는 사업이라는 비판 속 땡처리 업자에게 양도됐다. 피해액은 약 150억원으로 추산된다.이 외 2018년 코바나컨텐츠가 주최한 자코메티 특별전에도 이천수의 이름이 등장했다. 이 특별전은 기업 후원 의혹으로 김건희 여사가 특검 조사를 받게 된 행사다. 당시 이천수는 개그맨 박휘순, 가수 김용준 등 연예인들과 함께 전시장을 방문했다. 김건희 여사와 기념 촬영도 했다. 관계자들에 따르면 이천수는 전성배와의 인연으로 해당 행사에 참여했다.산후조리원 '동그라미' 파산 사태에는 아내 심하은도 등장했다. 이천수는 이 조리원에서 많은 혜택을 받았다. 심하은은 2016년부터 이 조리원에서 월급을 받았고, 법인차량도 내줬다. 2017~2018년에는 월세 260만원이 심하은 계좌로 이체된 기록도 있다. 이 조리원은 코로나19로 2021년 기업회생 절차에 들어갔다.앞서 이천수는 지난 4일 오랜 지인 A씨로부터 사기 혐의로 피소됐다. A씨는 "이천수가 2018년 11월부터 총 9차례에 걸쳐 1억 3200만원을 빌린 후 값지 않았다"고 주장했다.고소장에 따르면, 이천수는 2018년 11월 A씨에게 "내가 당장 이렇다 할 수입이 없으니 생활비를 빌려달라"고 했다. 이천수가 "수년 내에 유튜브 채널도 운영하고 축구교실도 운영할 예정이니 적어도 2023년 말까지 모두 갚아주겠다"고 약속했다는 게 A씨의 설명이다.A씨의 말에 따르면 이천수가 변제를 약속했기 때문에 A씨는 이천수에게 수 차례 금전을 보냈다. A씨는 심하은의 계좌로 당일 300만원을 포함해 2021년 4월 2일까지 9회에 걸쳐 1억 3200만원을 송금했다. 그러나 A씨는 "이천수가 2021년 가을 무렵부터 연락을 끊었다"고 했다.A씨의 고소장에는 이천수가 '외환선물거래' 사이트의 투자를 권유하며 수억 원대의 투자금을 가로챘다는 혐의도 담겼다. 이에 대해 이천수 측은 "사실무근"이라며 "사이트 소개 및 권유 사실이 없다"고 말한 것으로 전해졌다.이천수 측은 사기 혐의에 대해 "A씨에게 돈을 빌린 것이 맞다"고 시인했다. 그러면서도 "A씨가 그냥 쓰라고 준 돈이었다"고 설명한 것으로 알려졌다. 이천수 측은 "사기 혐의가 성립되려면 기망의 의도가 있어야 하는데 그런 의도가 전혀 없기 때문에 사기라는 주장은 사실이 아니다"라고 선을 그었다.이후 A씨는 "오해가 있었다"며 고소를 취하했고, 아내 심하은은 자신의 SNS에 "그냥 잘하란 말이다"라며 이천수에게 일침했다.한편 이천수는 심하은과 2012년 결혼해 슬하에 2013년 딸 주은 양, 2020년에 쌍둥이 태강 군과 주율 양을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr