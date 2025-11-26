김영희, 10살 연하남에 자동차 선물…“33세는 다르다”
개그우먼 김영희가 플렉스했다.

김영희는 지난 24일 자신의 계정에 “남편의 첫차이자 아주 오래된 뚱이를 보내주고 쏘뚱이란 이름에 튼튼한 새 차를 선물했다”고 적었다.
이어 김영희는 “예전엔 작은 물건이라도 보내줄 때 한 달은 우울했는데 나이가 들었는지 보내주는 것도 맞이하는 것도 저는 그저 그렇다”고 덧붙였다.
김영희는 10살 연하의 남편 윤승열을 언급하며 “33세 젊은이는 역시 다르다. 보내줄 차인데 아침부터 세차하고 기름을 채우고 와서 몇 번을 어루만진다. 쏘뚱이 자동 주차 출차 기능 무한으로 즐기고 신났다”고 했다.

