SNS

SNS

베이비복스 이희진이 고 이순재를 추모했다.25일 이희진은 자신의 계정에 "나의 아버지였던 너무나 존경하는 선생님의 연기와 말씀들... 선생님께서 저에게 주셨던 그 마음들 너무나 따뜻했고 감사했습니다... 이젠 그 곳에서 평안하시길 진심으로 기도 드리겠습니다..."라고 적었다.이희진은 고인의 생전 모습을 공개했다. 고 이순재는 평온한 미소를 지어보였다.유족에 따르면 이순재는 25일 새벽 별세했다. 향년 91세. 빈소는 아직 마련되지 않았다. 지난해부터 고인의 건강이상설이 불거지며, 연예계 안팎으로 염려가 많았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr