“아이컨택하며 느꼈던 긴장과 설렘”…‘빵꾸똥꾸’ 진지희, 할아버지에게 전하는 말

배우 진지희가 고 이순재를 추모했다.진지희는 지난 25일 자신의 계정에 “선생님께서 보여주신 연기에 대한 진지함, 무대 위에서의 책임감, 그리고 연기라는 길을 넘어선 삶의 태도까지..모든 모습을 선생님 곁에서 직접 보고 배울 수 있었기에 진심으로 감사했습니다”라고 적었다.이어 “선생님과 함께 나눈 수많은 순간들..촬영장에서의 대화, 무대 위에서 선생님과 아이컨택하며 느꼈던 긴장과 설렘—이 모든 시간을 제 마음속에 고이 간직하겠습니다”라고 덧붙였다.또한 진지희는 “제게 남겨주신 따뜻한 마음, 늘 기억하며 지켜가겠습니다”라며 “감사합니다. 존경합니다. 사랑합니다”라고 했다.이순재는 지난 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr