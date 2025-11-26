YB, 故 이순재, 배철수…“선생님 그동안 감사했습니다”

배철수가 고 이순재를 추모했다.지난 25일 배철수는 자신의 계정에 "선생님 그동안 감사했습니다, 삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 글과 함께 고 이순재, 윤도현과 과거 함께 찍었던 사진을 올렸다.이순재는 지난 25일 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인의 빈소는 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장 30호에 마련됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr