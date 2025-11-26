/사진 =- 뮤직팜엔터테인먼트

JTBC 오디션 프로그램 ‘싱어게인-무명가수전 시즌4’의 일곱 번째 음원 ‘Episode 7’이 26일 낮 12시 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다.이날 발매된 음원은 총 3곡으로 먼저 55호 가수는 이소라의 ‘사랑이 아니라 말하지 말아요’를 담백하면서도 섬세한 감성으로 재해석해 깊은 몰입감을 이끌어낸다. 절제된 보컬과 안정적인 기타 연주가 곡 특유의 쓸쓸한 분위기를 더욱 강조한다.59호 가수는 장혜진의 명곡 ‘1994년 어느 늦은 밤’을 자신만의 색깔이 담긴 보이스로 풀어내며 가족을 향한 그리움과 미안함을 서정적으로 표현했다.65호 가수는 밴드 몽니의 ‘소년이 어른이 되어’를 통해 청춘이 마주하는 성장의 순간을 거침없는 에너지와 탄탄한 보컬로 담아냈다. 불안과 설렘이 공존하는 청춘의 감정을 힘 있게 그려낸다.‘한 번 더’ 무대가 필요한 무명가수들에게 재도전의 기회를 제공하는 리부팅 오디션 프로그램 ‘싱어게인4’는 지난 25일 방송에서 팀 대항전 생존자 24명의 치열한 라이벌전 무대를 선보였다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr